Planinstvo. Zakaj tam zgoraj ni greha

Nadmorska višina Vojskega je 1080 metrov in ker ljudski rek pravi, da nad tisoč metri ni greha, se Vojskarji radi pošalijo, da živijo v vasi brez greha. Morda je tudi to razlog, da se je število vaščanov v minulih 10 letih precej povečalo.

Zakaj na tej višini greh izgine?

Povprašali smo nekaj zagnanih planincev, pohodnikov, gornikov… ali kakor koli jih že poimenujemo in odgovor je bil dokaj presenetljiv. Kar nekaj jih je reklo, da nihče ne bi hodil nad tisoč metrov višine, če bi bilo splošno znano, da je tam zgoraj en sam greh. Razumljivo. Zakaj bi silil v greh? Ker pa je ugotovljeno, da nad to višino greh izgine, vsi rinemo čim višje. Nekaj je na tem.

Nad tisoč metri ni greha, torej. S tem šaljivim izrazom, ki jasno namiguje predvsem na seks, verjetno ne na bančne goljufije, saj nismo zalotili še nobenega v črni obleki s kravato in aktovko v roki, ki bi nad tisoč metri šmuglal z denarjem, na primer. In s tem delal greh.

Torej namigujemo na seks. S tem rekom se navadno popestri kako dogajanje: govorec poda opolzek predlog, ki ga drugi seveda zavrnejo kot nesprejemljivega, govorec pa to komentira s tem, da nad tisoč metri ni greha ali da je nad tisoč metri vse dovoljeno. Predlog je lahko tudi neverbalen. To pa ne vemo kaj naj bi pomenilo.

V planinski koči (te pa so nad 1000 metri) je na skupnih ležiščih vse dovoljeno. Te trditve tudi ne bomo komentirali, ker nekateri planinci niso obsedeni s seksom. Verjetno. To ne pomeni, da so vsi planinci mahnjeni na seks in zato tako radi hodijo v višave. Čeprav je večina sogovornikov menila, da se ta rek čisto premalo uporablja tam zgoraj.

Tam si bližje Bogu in tudi bližje nebesom, kjer greha ni.

Bog vse odpusti. Najbrž. Nismo še prepričani. Nad tisoč metri naj bi mu bili bližje. Zato se v gorah človek tako krasno počuti? Seveda. Mar tega niste vedeli? Višje ko gremo, bližje smo mu, a nič ne zahtevamo od njega. No, samo to, da če se greh zgodi, da nam ga izbriše iz knjižice… planinske knjižice, ker to pa vemo, da mora biti vsak planinec član planinske zveze, a ne?