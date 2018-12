ZAKAJ MORATE ZAUŽITI DOVOLJ VITAMINOV IN MINERALOV?

ZAKAJ JIH POTREBUJEMO?

Čeprav se zdijo majhna in nepomembna, so mikrohranila nujno potrebna in bistvena za zdravje. Vitamini in minerali se imenujejo mikrohranila zato, ker jih telo potrebuje v precej manjših količinah kot makrohranila: beljakovine, ogljikove hidrate in maščobe. Toda čeprav jih potrebujemo samo v majhnih količinah, je zelo pomembno, da jih uživate prav vsak dan, saj telo mikrohranil – razen zelo redkih izjem med vitamini – ne more tvoriti samo. Glede na njihovo vlogo pri delovanju telesnih funkcij ter rast in vzdrževanje telesa ni težko razumeti, zakaj je tako zelo pomembno, da jih telo pridobi v ustreznih količinah prav vsak dan.



KAKO PRISPEVAJO TELESU?

Na splošno so glavne funkcije vitaminov omogočanje več sto kemijskih reakcij v telesu, sproščanje energije pri presnovi* ali strjevanje krvi,** pri tem pa imajo različni vitamini in minerali različne funkcije v telesu. Današnji hitri tempo življenja pa včasih oteži uživanje uravnotežene hrane, ki nam zagotavlja vse vitamine in minerale, ki jih potrebujemo. Vitaminsko-mineralna dopolnila ali obogatena hrana lahko pomagajo, da telo dobi priporočene količine teh mikrohranil vsak dan.

* Biotin, kalcij, baker, železo, magnezij, mangan, vitamin C prispevajo k sproščanju energije pri presnovi.

** Kalcij in vitamin K prispevata k normalnemu strjevanju krvi.