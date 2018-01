Prvi korak pri hujšanju je želja

Sprememba načina življenja in vizualizacija uspeha

Ljudje iščemo povsod bližnjice. Pri iskanju popolnega partnerja, super službe ali idealne postave. Bližnjic v življenju žal ni, se pa da kakšno stvar spremeniti s pravilnim pristopom. Ko se lotevamo procesa »hujšanja«, si moramo prvo izbiti iz glave, da gre za kratkotrajno dieto, napor in odrekanje. Temu ni tako. In ko uporabim besedo hujšanje, mislim s tem trajno spremembo načina življenja, mišljenja in oddajanje bolj pozitivnih signalov v širšo okolico. Če hočemo v življenju napredovati, biti boljši, srečnejši, je prva pot dobro poznavanje samega sebe. Nujno si moramo postaviti prava vprašanja (kaj si želim, kako vidim svojo prihodnost in kako bom izgledal) oziroma vedeti kakšen je naš končni cilj. Zato je že preprosta vizualizacija vaše prihodnosti pomembna metoda in najpomembnejši korak na poti k uspehu.

Imeti se rad

Pri izgubi kilogramov ni niti važno ali se vam zdi, da jih imate 5, 10 ali celo 30 preveč. Mogoče jih sploh nimate odveč in nehote podlegate medijski konstrukciji estetike, lepotni industriji in navideznega pritiska družbe, kar v splošnem mogoče bolj velja za ženske kot moške. Če ste zares prepričani, da si želite izgubiti odvečno maščobo na svojem »stroju«, berite dalje. Ko ste si zamislili popolno težo, lepo oblikovano telo, ali pa zgolj samo bolj zdravo življenje in splošno počutje, je da razmislite sami pri sebi pošteno, kaj vas je pripeljalo sploh do nezadovoljstva s trenutnim stanjem, počutjem ter izgledom. So to problemi v službi ali v partnerstvu, strah pred spremembami, ali le lenoba? Zapišite si te stvari, analizirajte, uporabite možgane in pisalo. Imejte se radi. Ne utapljajte nesrečo, nezadovoljstvo ali stres v nezdravih stvareh in ne iščite tolažbo v slabi hrani. Življenje je lahko lepše.

20/80

Poznate Paretovo načelo 20/80? Gre za načelo po katerem 20 odstotkov vloženega dela povzroči 80 odstotkov uspeha. To pravilo srečamo v naravi, ekonomiji in poslovnem svetu. Zlahka pa ga lahko uporabimo tudi pri zdravi izgubi kilogramov. Namreč 20 odstotkov prave vadbe in 80 odstotkov prehrane vodi k dolgotrajnemu uspehu. Ni vam treba viseti v fitnesu vsak dan po nekaj ur, preteči 100 km na teden ali riniti na najbolj strm hrib ter se ob tem odreči vsem maščobam, sladkorjem in ogljikovim hidratom. Hujšanje je lahko zabavno in enostavno. Kot pravi star in moder slovenski pogovor je zmernost lepa čednost. Ne pretiravajte, postavite si realen cilj in primerno časovnico. Kako, boste pa izvedeli v naslednjem prispevku. Srečno!