5 resnic o motnjah presnove in zakaj jih imamo

Metabolni sindrom ponazarja motnje presnove, ki pomenijo tveganja za razvoj bolezni srca, žil, in druge zdravstvene nevarnosti, kot sta sladkorna bolezen in možganska kap. Z operativno definicijo Mednarodne zveze za sladkorno bolezen ga opredelimo kot skupino dejavnikov, ki označujejo presežek maščobe v predelu trebuha (centralna debelost, meri se obseg pasu), motnjo presnove maščob (povišani trigliceridi ali znižan holesterol HDL), povišan krvni pritisk in/ali sladkorno bolezen tipa 2. Torej, če ima evropski moški obseg trebuha 94 centimetrov in ženska več kot 80 centimetrov, poleg tega pa še dva izmed drugih treh dejavnikov tveganja, govorimo o bolezenskem stanju metabolnega sindroma.

Utrinki

› Posameznik mora poznati svoj krvni pritisk, indeks telesne mase in obseg trebuha. V dogovoru z osebnim zdravnikom redno preverjamo vrednosti krvnega sladkorja in serumskih maščob.

› S preventivo metabolnega sindroma se močno zmanjša tveganje za koronarno bolezen srca, sladkorno bolezen, maščobno infiltracijo jeter, kognitivno propadanje in nekatere vrste raka.

› Med načine prehranjevanja, ki so povezani z nižjo ogroženostjo za razvoj tega bolezenskega stanja, uvrščajo prehrano, ki vsebuje mlečne izdelke, ribe in žitarice, in sredozemski način prehranjevanja.

› Problem metabolnega sindroma se začne že s sedenjem. Pretirano sedenje in podobno neaktivno vedenje sproža celične vnetne odzive, ki pripomorejo k razvoju tega sindroma.

› V korist preventivne moči telesne aktivnosti govorijo tudi podatki, da naj bi dobra telesna kondicija zmanjšala splošno tveganje za prezgodnjo smrt in tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih obolenj, ki so močno povezana z metabolnim sindromom, in sicer kar za 50 odstotkov.