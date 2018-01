40 razlogov za ukvarjanje z jogo

Z redno vadbo joge ohranjamo zdrav duh v zdravem telesu. Pregovor pravi, da smo stari toliko, kolikor je prožna naša hrbtenica. Z jogo ohranjamo prožno hrbtenico in s tem upočasnimo proces staranja. Joga poskrbi za gibčnost telesa, vitalnost, močne kosti, dober imunski sistem in zdravje. Čustveno nam zagotavlja harmonijo, lažji vsakdanjik, občutek zadovoljstva in sreče. Zdravje je več kot samo odsotnost bolezni.

Čas vadbe

Čas za vadbo joge si določimo sami. Nekateri vadijo raje zjutraj, drugi zvečer. Vsaj eno uro pred vadbo ne jemo ter se izogibamo težko prebavljivi hrani. Po jogijski tradiciji naj bi jogo vadili nekje med četrto in šesto uro zjutraj. Pred vadbo naj bi se oprhali, šli na stranišče in očistili zobe. Na stranišče naj bi šli zjutraj zato, ker takrat telo še ni popolnoma aktivno, še ne prebavlja, zato je učinek vadbe večji. Pred vadbo popijemo kozarec tople vode ali soka. Tudi um je takrat umirjen. Med četrto in šesto uro zjutraj narava še spi, energije v ozračju pa so bolj subtilne kot sicer.

To pomeni, da kadar smo v tišini, nam višji jaz lahko sporoča misli in znanje, ki se nas sicer ne dotakne oziroma ga zaradi miselnega nemiru ne uzavestimo. Po jogijski tradiciji joge ne vadimo ob polni in prazni luni. Takrat so v zraku posebne energije, zato je najbolje, da si v tem času privoščimo počitek.

Prednosti redne vadbe joge:

1. zdravo in vitalno telo

2. občutek sreče, ki prihaja od znotraj

3. notranji mir

4. harmonija uma in telesa

5. vsakdanje zadovoljstvo

6. stalna telesna teža

7. zavedanje in spoštovanje telesa

8. zavedanje dihanja

9. umirjeni um

10. sproščanje stresa

11. boljši imunski sistem

12. samozavedanje

13. boljši odnosi z ljudmi

14. prožna hrbtenica

15. dober živčni sistem

16. boljši spanec

17. boljša postava in ravna drža

18. močne kosti

19. boljša gibljivost sklepov

20. povišana intuicija

21. boljši krvni pretok

22. več življenjske energije

23. izboljšana prebava

24. povišana koncentracija

25. večje zanimanje za življenje okoli nas

26. boljše delovanje žlez

27. manj menstrualnih težav

28. manj hormonalnega neravnovesja

29. lepši in mlajši videz

30. manj smo utrujeni

31. višji energetski potencial

32. več smeha

33. močne mišice

34. gibljivo telo

35. duhovna usmerjenost

36. ne iščemo sreče v materialnih dobrinah

37. manj skrbi

38. živimo v sedanjosti

39. preteklost lažje pustimo za seboj

40. sprejemamo se takšne, kot smo