SALMING: POEZIJA TEKA

TEK! Ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije. Tečemo za zdravje, vitkejšo postavo, sproščanje stresa, mnogi pa samo iz čistega užitka in občutka svobode, ki jo ob tem občutimo.

Tudi med Slovenci je v zadnjih letih postal ta šport izredno priljubljen. To je posledica stresnega življenja in potrebe po boljšem zdravju. S tekom se sprostimo in odklopimo od vsakodnevnih težav. Poleg tega nam požene kri po žilah, po njem pa se počutimo prerojeni in pripravljeni na nove izzive.

Vendar, najbolj pomembno pri vseh športih je, da imamo zdravo pamet in predvsem dobro opremo. Tudi pri teku ni nič drugače. S pretiravanjem bo tek postal muka in ne sprostitev, kar bi moral biti. S slabo opremo in nepravilnimi gibi pa bomo staknili še kakšno poškodbo. Zato je pomembno, da se teka lotimo na pravi način ter s pravilno športno opremo. Pri tem pa posebno pozornost zahtevajo ŠPORTNE COPATE.

Športne copate so bistven del vsakega tekača. A žal se velikokrat zgodi, da so kupljeni prehitro in brez posvetovanja. Nakup mora biti namreč premišljena odločitev, ker je od tega odvisno vse. Ali vam bo med tekom udobno ali pa boste dobili žulje? Ali boste tekli po cesti ali po gozdni poti? In ne nazadnje, kakšna je vaša oblika noge. Ali imate SUPINACIJO ali PRONACIJO? Na vsa ta vprašanja morate poznati odgovor, preden se odločite za nakup. Vsekakor pa velja omeniti tudi dejstvo, da pri tem ne smemo gledati na ceno, saj bodo dobre športne copate več kot upravičile svojo ceno ter vas obvarovale pred poškodbami. Nasprotno pa se bodo cenejše uničili že po enem ali dveh mesecih redne uporabe.

Kako pa vemo, kakšne so dobre športne copate? No, tu pa na vrsto pridemo mi!

ZAKAJ SALMING SPORT?

Da odgovorimo na to vprašanje, se moramo vrniti v preteklost, natančneje v leto 2001, ko se je naša zgodba tudi začela. Ustanovitelj SALMING SPORT je legendarni hokejski igralec Börje Salming. S svojimi 17 sezonami v NHL je pustil pečat v svetu hokeja. Njegova življenjska filozofija in s tem tudi filozofija podjetja Salming je NO NONSENSE (brez neumnosti).

Filozofija izhaja iz njegovega načina življenja in njegovih prednikov. Salming izhaja iz Laplandije, pokrajine, ki jo obdaja avra moči in misticizma, predvsem pa neizprosne moči narave. Zanj je neizprosna narava Laplandije ključna točka njegovega vzpona v svetu hokeja, saj ga je naučila vztrajnosti, neizprosnosti in nepopustljivosti. Številni igralci, ki so igrali z njim in proti njemu, so povedali, da vedno igra na vse ali nič, BREZ NEUMNOSTI. To je dokazoval vseh 17 sezon v ligi NHL. Od prve do zadnje tekme in vstopa v HRAM SLAVNIH je igral s filozofijo »Kar te ne ubije, te utrdi«.

Filozofijo prvinske narave, nepopustljivosti in neizprosnosti je prenesel tudi v poslovni svet. Produkti Salming so odraz njega samega. V njih se čutita zgodovina in neizprosna narava Laplandije. In to je tisto, kar izdelke SALMING naredi kakovostne in ene najboljših na svetu. S filozofijo Börje Salminga je v njih moč, trdnost in neizprosnost, da premagajo vse ovire, kot jih je nekdaj Börje premagoval na ledu.

TEKAŠKE COPATE, NAREJENE ZA DOMINACIJO NA VSEH PODLAGAH

Tekaške copate Salming so narejene, da dominirajo na vseh podlagah. Ne glede na to, ali tečete po asfaltirani cesti, gozdni poti ali preskakujete gorske grebene. Zanje ni ovir in preprek. So produkt, pri katerem se najbolj kažeta energija in prvinskost Salmingove filozofije.

Z njimi bomo tekli hitreje, brez poškodb in se pri tem zabavali. So ikonski tekaški čevlji. Čevlji, ki so prenesli test časa, ki so primerni za vsa stopala, vse dinamike teka in vse podlage. Ne glede na to, ali ste začetnik ali izkušen tekač, so tekaški čevlji SALMING odlična izbira. Omogočajo edinstveno izkušnjo, ki bo v vas vzbudila nepopustljivega in neizprosnega duh Laplandije ter vas popeljala na najvišjo raven teka.

Vizijo ikonskega čevlja dopolnjujemo z drugo opremo za tek, predvsem pa smo ponosni na svojo AKADEMIJO TEKA. Z njo boste izpopolnili svojo tehniko in izboljšali rezultate. S številnimi članki in videoposnetki zajema vse vidike teka. Z njo želimo pomagati vsem ljudem na njihovi tekaški poti. Od začetkov, kjer se moramo naučiti pravilne tehnike, do najvišje ravni in najboljših rezultatov.

NEIZPROSEN DUH NARAVE ... TO JE SALMING

Moč, neizprosnost, nepopustljivost in želja po večnem napredku so naša glavna načela. Stremimo h konstantnim izboljšavam svojih produktov. Želimo jih narediti boljše, vzdržljivejše in odpornejše. Želimo, da boste z njimi vi postali boljši, hitrejši in boste DOMINIRALI, kot je nekdaj v hokejskih arenah dominiral Börje Salming.