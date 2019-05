Zakaj izbrati (rekreativni) boks?

Boks ima dolgo zgodovino in tudi v sedanjem času vse bolj pridobiva na popularnosti. Boks je lahko vsekakor življenjska pot, ali pa samo lekcija, s katero zrasteš in rasteš. Boks je intelektualni spopad na fizični ravni. Boks je treba preizkusiti, si nadeti rokavice in narediti prvi trening. Na začetku seveda traja nekaj časa, da se naučiš osnov tehnike, ampak, ko to osvojiš, je boks prava poezija.

Govorim o raziskovanju boksa kot veščine in plemenite umetnosti. Kako izbrati pravi trenutek za napad, kako kontrolirati udarec, da ne uide vse izpod nadzora, kako nadzirati občutke, ko dobiš prvi udarec. Boks je lahko vsekakor življenjska pot, ali pa samo lekcija, s katero zrasteš in rasteš.

Osnove pri boksu so zelo pomembne. Trdni in pravi temelji. Boks kot plemenita veščina – noble art, ponuja neskončne možnosti za izpopolnjevanje svojega telesa in uma. Pravi boksarski treningi gradijo osnovo na igri, ki se izvaja sproščeno. Igra s katero razvijaš osnovne gibe pri posameznih udarcih, igro s katero razvijaš obrambno strategijo, igro s katero razvijaš pravi trenutek napada. Pravi treningi potekajo pod strokovnim vodstvom kvalificiranih trenerjev, ki po šolskem programu izpopolnjujejo svoje varovance in udeležence treningov. Ne gre zgolj za udarjanje po vrečah in fokuserjih, gre za živo igro in spopad dveh oseb. Spopad v smislu igre, tako kot hitro potezni šah, le da moramo tu angažirati tudi svoje telesne sposobnosti in ne samo umske. Ko se osvoji določene tehnike, ki se izvajajo v parih, se naprej boksarsko znanje izpopolnjuje na boksarskih rekvizitih. Vreče so odlične priprave za izboljšanje moči, vzdržljivosti in kondicije, po mojem mnenju je to najboljša kardio vadba. Na njih vadimo razne udarce, ki jih izvajamo v gibanju ali na mestu. Izvajamo lahko posamezne udarce, bolj zahtevne so vsekakor serije udarcev.

Serije udarcev v zaporedju dveh, treh, štirih ali več udarcev. Pri treningu na vreči se sliši specifičen zvok, ki doni po prostoru. Vreča je nepogrešljiv rekvizit na treningih, ni pa edini. Naslednji nepogrešljiv del treninga je tudi kolebnica s katero izboljšujemo prožnost in odzivnost nog. Ta mehkoba gibanja nog je pomembna pri veliko športih predvsem pa pri boksu, ta elastičnost nog omogoča lahkotno in odzivno gibanje sem ter tja. Tu ne gre samo za poskoke čez kolebnico, tu gre za aplikacijo teh poskokov in mehkobe v realno gibanje. Gibanje se gradi korak po korak in noge imajo pomembno vlogo tudi pri boksu. S kolebnico zgradimo tudi dobro kondicijo, ki vsekakor pozitivno vpliva na naše počutje.

Pri boksu ne gre samo za potenje in izgubljanje kalorij, gre za nekaj več. Gre za sproščanje stresa, gre intelektualni spopad na fizični ravni. Gre za preizkus svojih fizičnih zmožnosti preživetja. Primeren je za vsakogar, pravo šolo boksa starost vadečega ne omejuje. Boks je igra. Preko igre se lahko resnično vsak vključi k boksarskih treningom.