Kako postati gospodar svojega časa

Čas si moramo ustvariti sami. Če se odločimo za spremembo v našem načinu življenja, bomo morali poseči v svojo dnevno rutino. Piše Žiga Hladnik, dr. med.., specialist družinske medicine

Čas, ki ga preživimo v tem življenju na naši materi Zemlji, nam je skopo odmerjen. Tega ne moremo spremeniti. Imamo pa v sebi moč, da ga preživimo karseda kakovostno in polno. Imamo izbiro, kako bomo razmišljali, se gibali in jedli, kaj in koliko. V prejšnji številki smo pisali o tem, kako najti in ohraniti motivacijo za spremembo s karticami soočanja in kako ena sprememba poveča samozavest in željo po novih spremembah.

Ugotovili smo, da vedeti kaj ni dovolj, da spremenimo naše zakoreninjene navade. Pa vendarle večinoma slišimo informacije samo o tem. Vzemite si trenutek in se vrnite v čas, ko ste prvič sedli na vozniški sedež avtomobila. Spomnite se, kako nelagodno ste se počutili, kako težko in tuje se je vse skupaj zdelo. Kakšen izziv je bil ravno prav popuščati sklopko, da avto spelje. Kolikokrat nam je motor ugasnil v križišču, kako nam je avto cukal in ob vsem tem je bilo treba misliti še na to, kam peljemo, paziti na druge udeležence v prometu, prometne znake in še in še ... Po prvi uri nas je bilo mnogo, ki smo podvomili, da nam bo uspelo. Ampak počasi smo začeli usvajati koordinacijo, postajali smo vedno bolj samozavestni in sproščeni. Vožnja je spretnost, ki zahteva usklajeno delovanje rok in nog ter vseh čutov in se je ne da naučiti iz knjige. Potrebna je bila vztrajnost in učili smo se na napakah.

Življenjski slog je podoben vožnji. Da nam uspe trajna sprememba, moramo kot pri vožnji uskladiti mnogo dejavnikov. Večina ljudi se preveč posveča zastavljenemu cilju, površno pa spretnostim, ki jih potrebujejo, da to izvedejo v praksi. Kot bi pričakovali, da bodo vozili avto, če preberejo navodilo za uporabo vozila. Tudi pri spremembi življenjskega sloga so veščine, ki jih moramo postopoma usvojiti, ključne, da lahko izvedemo in ohranimo pozitivne spremembe. In ena izmed njih je, kako ustvariti čas v natrpanem dnevu.

Čas za spremembo ne bo prišel sam

Vsaka aktivnost, s katero se začnemo ukvarjati, nam bo vzela določen čas. Poglejmo si organizacijo časa, če želimo izgubiti telesno težo. To zahteva od človeka več kot samo spremembo prehrane. Potrebujemo čas za načrtovanje obrokov, sestavljanje seznama živil, nakupovanje hrane in kuhanje. Hrano je pomembno tudi uživati počasi, povečati obseg telesne vadbe in redno prebirati kartice soočanja. Vse to terja veliko mentalne energije, še posebno če so nam napoti negativne sabotirajoče misli.

Zmotno je misliti, da se bosta čas in energija pojavila sama. Če niste bistveno drugačni od povprečnega človeka, so vaši dnevi prepolni službenih in družinskih obveznosti, dela v stanovanju ali hiši in okrog nje ter različnih družabnih dogodkov. Večina ljudi zato težko najde čas za spremembe, dokler si ga ne ustvari. Povedano drugače, pogledati je treba svoj dnevni urnik in zapisati, kdaj bo čas za spremembe. Pogosto to pomeni, da bomo morali določene aktivnosti zmanjšati, prestaviti ali celo opustiti.

Ustvarjanje časa v štirih korakih

Prvi korak je ugotoviti, koliko časa bomo za spremembo dejansko potrebovali. Če želite izgubiti odvečne kilograme, bi pomislili in ocenili, koliko časa vam bodo vzeli:

- načrtovanje obrokov

- nakupovanje hrane

- priprava obrokov

- uživanje hrane počasi in sede

- telesna vadba

…

Za posamezne dni v tednu je dobro zapisati predviden čas izvedbe določene aktivnosti.

Primer:

Delovniki:

• 7.15–8.00 Priprava kosila in zajtrka, čas za zajtrk

• 17.30–18.00 Nakupovanje hrane v trgovini ali priprava hrane za večerjo

• 20.00–20.30 Hoja 30 minut

• 20.45–21.00 Zapisati načrt za obroke v naslednjem dnevu

Sobote:

• 9.00–9.30 Priprava zajtrka in čas za zajtrk

• 13.30–14.00 Priprava kosila in čas za kosilo

• 17.45–18.00 Zapisati načrt za obroke v naslednjem dnevu

Nedelja:

• 8.00–8.30 Priprava zajtrka in čas za zajtrk

• 12.00–12.30 Priprava kosila in čas za kosilo

• 14.00–15.00 Nakupovanje hrane za naslednji teden

• 16.00–18.00 Priprava večerje, zamrzovanje preostale hrane za obroke, priprava solate za čez teden

• 19.00–19.30 Hoja 30 minut

• 20.45–21.00 Zapisati načrt za obroke v naslednjem dnevu

Drugi korak je zapisati, kakšen je vaš običajni dan. Lahko si pomagate z notesnikom, mobilnim telefonom ali tablico, če jih uporabljate. Naredite dve razpredelnici, eno za običajne delavnike in drugo za dela proste dneve.

Primer delovnega dne običajne osebe:

6.00 Vstajanje, zajtrk

6.30 Telovadba

7.00 Prhanje, oblačenje

7.30 Zbujanje otrok

8.00 Priprava zajtrka za otroke, pospravljanje kuhinje

8.30 Vožnja v službo

9.00 Delo

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 Kosilo

12.30 Manjši opravki

13.00 Delo

13.30

14.00

14.30

15.00

16.00

16.30

17.00 Vožnja domov

17.30 Pomoč otrokom pri domači nalogi

18.00 Spremljanje otrok k dejavnostim, manjši opravki, nakupovanje …

18.30

19.00 Priprava večerje

19.30 Večerja

20.00 Pospravljanje kuhinje, perila

20.30 Pospremiti otroke v posteljo

21.00 Načrt za obroke naslednji dan, priprava kosila

21.30 Plačevanje računov, pospravljanje …

22.00 Pogovori po telefonu, pregled elektronske pošte

22.30 Gledanje televizije ali branje

23.00 Spanje

Tretji korak je razporediti aktivnosti v dnevu po pomembnosti na nujne, pomembne in manj pomembne. Velikokrat se izkaže, da so mnoge, ki jih imamo za nujne, v resnici morda samo pomembne in jih lahko postavimo v ozadje za nekaj tednov. Ko razporedite svoje aktivnosti po pomembnosti, veliko laže najdete možnosti za dodaten čas. Pomagate si lahko s tabelo.

Primer:

Četrti in zadnji korak je uvrstiti aktivnosti, pomembne za spremembo, v urnik. Če vaši dnevi niso prezasedeni, lahko v dnevni red preprosto dopišete dejavnosti, ki so pomembne za dosego določenega cilja. Če je vaš dan že popolnoma napolnjen, boste morali to rešiti s tehniko reševanja problemov in določene aktivnosti prerazporediti, zmanjšati ali tudi opustiti. Tako bi se lahko na primer odločili za zmanjšanje gledanja televizije ali brskanja po spletu in ta čas izkoristili drugače. Razmislite tudi o tem, katere izmed aktivnosti, ki vam zdaj jemljejo veliko časa, bi lahko prerazporedili na druge družinske člane. Če imate težave pri uvajanju sprememb v svoj dnevni red, se morda držite nekaterih pravil, ki vas pri tem ovirajo.

Pogosta so:

- Ne smem narediti ničesar, kar bi bilo neprijetno za druge, tudi če je zame zelo pomembno.

- Moram biti najboljši starš.

- Doma mora biti popolno.

Če imate take ali podobne misli oziroma pravila v svojem življenju, boste morda težko naredili spremembe. Tedaj je smiselno prepričanja najprej razrahljati z različnimi tehnikami. Če ne gre drugače, razmislite, kako spremembe izvesti postopoma, korak za korakom.

Postanite gospodar svojega časa

Če se odločimo za spremembo v našem načinu življenja, bomo morali poseči v dnevno rutino. Pogosto imamo občutek, da časa preprosto ni. Da nimamo izbire. A če dobro razmislimo, je dejstvo, da smo si tako življenje izbrali sami.

Sami smo si izbrali, kaj bomo po poklicu, sami smo sprejeli delovno mesto in trajanje dela, ne nazadnje smo tudi vse popoldanske aktivnosti naših otrok, kamor jih spremljamo, določili sami. In pri tem pogosto pozabili nase. A po drugi strani to isto dejstvo pomeni, da imamo moč in se lahko odločimo drugače. Imamo izbiro in zmožnost, da se osvobodimo in postanemo gospodar časa in ne (do)pustimo, da je čas naš šef.