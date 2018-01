Ali znam kupiti otroško smučarsko opremo?

Vsak Slovenec mora znati smučati, kajne? Gre za nacionalni šport! Vendar, ali znamo sploh nabaviti opremo za najmlajše nadobudneže? Čas smučarskih sejmov se bliža, dobro bi bilo vedeti kako in kaj kupiti.

Dolžina smuči in palic

Načeloma velja, da otrokom, ki šele začenjajo s prvimi smučarskimi koraki, ne smemo kupiti predolgih smuči. Najbolj enostavno je pravilo, da naj jim smuči segajo nekje med brado in nosom. Načeloma naj bodo raje krajše kakor daljše. Poleg tega morajo imeti dovolj ostre robnike, da otroci pri svojih prvih korakih začutijo oporo in da jim ne spodrsava.

Glavna težava otroških smuči je njihova upogibljivost, glede na to, da so zelo kratke in da smučarski čevlji zavzemajo dobršen del njihove dolžine. Z enako težavo se srečujejo tudi pri navadnih odraslih smučeh, pri otroških pa je še toliko večja. Prav zato naj bodo smuči za otroke začetnike čim bolj mehke. Nekaj pozornosti je treba nameniti tudi torzijski odpornosti smuči. Ta namreč izraža odpornost proti zvijanju po vzdolžni osi smuči. Če smuči niso torzijsko stabilne, začnejo pri obremenitvah v zavoju popuščati in drseti. To je seveda za otroka, ki se šele uči prvih smučarskih korakov, lahko zelo neprijetno, predvsem pa povzroča neprave in negotove občutke. Zelo pomembno je tudi, da so varnostne vezi nameščene na pravo mesto (sredina smučarskega čevlja se mora ujemati s skalo, ki je označena na smučeh oziroma na vezeh). Predvsem pa mora biti vzmet vezi nastavljena na smučarjevo težo. Če je nastavljena na premajhno težo, se vezi odpirajo v neprimernih trenutkih. Če pa so nastavljene na preveliko težo, se ob morebitnem padcu ne odprejo, kar je lahko razlog za resnejšo poškodbo.

Tudi palice so pomemben del opreme, saj omogočajo oporo in pomagajo pri ustvarjanju ravnotežja. Podobno kot za smuči velja, da tudi palice ne smejo biti predolge. Poznamo preprost način, kako določiti pravo dolžino. V trgovini naj otrok palico prime na njeni spodnji strani, tik pod krpljami. Pravilna je tista dolžina, pri kateri bo njegova roka v komolcu naredila pravi kot.

Smučarski čevlji

Smučarski čevlji so tudi pri otrocih izjemno pomemben del smučarskega kompleta. Po njihovi zaslugi se namreč smučar in smuči zlijejo v uigrano celoto. Za otroke začetnike morajo biti smučarski čevlji ustrezno upogibljivi. Priporočljivo je izbrati smučarske čevlje enake velikosti, kot so navadni čevlji. Seveda pri otrocih, ki se jim velikost noge spreminja iz meseca v mesec, to pomeni težavo. V najslabšem primeru se lahko celo zgodi, da otrok čevlje preraste že med smučarsko sezono. Prav zato so nekateri izdelovalci začeli izdelovati otroške smučarske čevlje, ki so nastavljivi. Njihova glavna pomanjkljivost je predvsem, da ne zagotavljajo optimalnega oprijema noge in niso povsem neprepustni.

Zaščitna oprema

Najpomembnejši del otroške zaščitne opreme je seveda čelada, katere uporaba je za otroke do dvanajstega leta obvezna. Priporočljivo pa je, da je tudi pozneje ne prenehamo uporabljati. Tudi za čelado velja, da služi svojemu namenu le, če je pravilne velikosti. Pretesna čelada je neudobna in povzroča glavobol. Preveč ohlapna pa lahko ob morebitnem padcu zdrsne z glave. V vsakem primeru mora biti otroška čelada lahka in zračna. Večina proizvajalcev ponuja tudi možnosti nastavitev velikost. To se lahko doseže s posebnim mehanizmom, s katerim čelado fiksiramo na zatilju, lahko pa tudi menjujemo notranje podložne pene. Na čelado se morajo lepo prilegati tudi smučarska očala, ki varujejo pred sončnimi žarki, mrazom in poškodbami.